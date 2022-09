Após morte de rainha Elizabeth 2ª, Heinz terá que mudar rótulo de ketchup

A alteração é uma exigência do Royal Warrant, documento que permite que empresas fornecedoras de bens e serviços à realeza usem o brasão real na comunicação visual de seus produtos, como rótulos e outdoors.

Até então, essas empresas estavam autorizadas a usar o brasão de Elizabeth 2ª, que traz o leão da Inglaterra, o unicórnio da Escócia e um escudo dividido em quatro quartos acompanhado pelas palavras “Por compromisso para Sua Majestade, a Rainha”.

No caso do ketchup da Heinz, por exemplo, este símbolo é exibido na parte superior e frontal dos frascos vendidos no Reino Unido, informa reportagem do tabloide britânico The Mirror.

Com a morte da monarca, a imagem deve ser alterada para o brasão do rei Charles 3º. Apesar de o símbolo não ser muito diferente do de sua mãe, a frase deverá ser substituída e trazer os dizeres “Por compromisso para Sua Majestade, o Rei”

Outras empresas, como os chás da marca Twinings e os champanhes da marca Bollinger, também terão que modificar os rótulos usados em seus produtos, segundo reportagem do UOL.

Cerca de 30 Royal Warrants são concedidos por ano. Para obter o selo, as empresas devem provar que forneceram produtos ou serviços de forma regular e contínua às famílias reais por pelo menos cinco dos últimos sete anos. Elas também precisam apresentar planos de ação de sustentabilidade.

Fonte: Revista Menu