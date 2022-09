Após matar adolescente, homem se entrega a polícia

Rosimeire Araújo, mãe de Emily, contou ao Metrópoles que saiu de casa durante a noite de sábado para visitar uma amiga, que mora no mesmo lote. Por volta da 0h, no entanto, ela foi avisada por testemunhas que Emily teria saído para se encontrar com Vandir, irmão de uma vizinha.

No dia seguinte, após não encontrar a filha, a mulher procurou a polícia e registrou ocorrência na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga centro). Enquanto efetuava o registro, foi informada por um agente que um homem tinha acabado de confessar o assassinato de uma adolescente cujo endereço era o mesmo de Emily. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Vandir disse que, enquanto supostamente mantinha relações sexuais com a jovem, sofreu um apagão. Quando acordou, a garota estava morta ao lado dele, momento em que teria se desesperado e escondido o corpo dela.

