Após matar a filha e a esposa no Japão, supeito é visto em aeroporto supostamente embarcando para o Brasil

No dia 24, os corpos foram achados pelo pai de Manami no apartamento onde Anderson morava com a mulher e a filha, na cidade de Sakai. A mulher teria recebido mais de dez facadas.

A polícia japonesa também divulgou imagens dando conta que Anderson foi visto em um aeroporto próximo a Tóquio, onde teria embarcado para o Brasil.

O homem é de Londrina, no Paraná, e existe a suspeita de que ele esteja escondido na cidade. A Interpol já foi acionada e acompanha o caso. As buscas seguem e pode haver atualização de informa

Fonte/ Portal R7