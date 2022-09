Após levar tiro no olho, criança é levada ás pressas para hospital

- Publicidade -

Uma criança foi baleada por arma de fogo na região do olho nesta quinta-feira (1º/9). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caso ocorreu no comércio da EQNP 01, no P Norte, Ceilândia.

Uma equipe se deslocou até o local, porém, ao chegarem, foram informados de que a criança havia sido socorrida e levada às pressas para o Hospital Regional da Taguatinga (HRT), por pessoas que presenciaram o crime.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem de 77 anos foi preso acusado de ser o autor do tiro. À corporação, o suspeito disse já ter sido vítima de vários roubos e, por isso, anda com uma arma de pressão. A criança, segundo o idoso, teria colocado o rosto na grade do local onde ele estava. Assustado, o homem teria efetuado o disparo. O homem foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Até a última atualização desta reportagem não havia informação quanto ao estado de saúde da menina.

Metrópoles