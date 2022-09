Após inquilino não pagar aluguel, proprietário destrói banheiro de casa

- Publicidade -

Aos 76 anos, o proprietário de uma casa alugada invadiu o local e destruiu o banheiro após seu inquilino não pagar o aluguel. O caso ocorreu em Flintshire, no País de Gales, e foi largamente divulgado pela mídia local. Fotos do banheiro também viralizaram.

Conforme o jornal britânico The Mirror, Terrence Kermode, que aluga propriedades há 30 anos, se irritou com a irresponsabilidade de um inquilino. Ao cobrá-lo pessoalmente, o idoso se chocou com a negativa do homem quanto a pagar o aluguel.

Kermode, então, entrou no banheiro, arrancou o vaso sanitário e derrubou a pia. Eles jogou as peças dentro da banheira. Na sequência, despejou o inquilino.

Ainda segundo o The Mirror, o idoso admitiu a danificação do cômodo e se declarou culpado por despejar e assediar ilegalmente o homem sob a Lei de Proteção contra Despejo do país.

Em audiência realizada na semana passada, a promotoria afirmou que Kermode agiu de forma “ultrajante”, e comparou sua atitude como a de quem invade uma casa e remove os pertences de quem mora lá dentro.

Pela idade e por se declarar culpado rapidamente, o idoso não foi preso. Ele deverá pagar indenização ao inquilino.