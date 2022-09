Após homem ser agredido, cachorro acompanha dono até hospital

- Publicidade -

Um homem foi agredido no início da tarde desta sexta-feira (16) no Bosque Central de Londrina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o Siate prestou atendimento à vítima de 44 anos.

O que chamou a atenção dos socorristas e de quem passava pelo local foi o cuidado do animal de estimação que ficou ao lado do dono até a chegada do Siate.

Depois, o cãozinho ainda acompanhou o homem, que sofreu ferimentos moderados, até o Hospital Universitário e ficou do lado de fora, aguardando a recuperação do dono.