Após filho exigir indenização, Justiça toma decisão sobre Cid Moreira

Roger Moreira, o filho de Cid Moreira, perdeu a ação de pedido de indenização por abandono intelectual e afetivo movida contra o pai e Maria Ulhiana, ex-esposa de Cid. As informações foram divulgadas com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, do Em Off.

De acordo com a sentença, a Justiça entendeu que o rapaz não teve abandono intelectual nem afetivo por parte do jornalista.

“Nos autos não foram apresentadas provas que o Autor teria sofrido algum prejuízo moral. Maria, a ex-mulher de Cid Moreira e também processada pelo filho adotivo, pediu que os pedidos formulados por Roger fossem denegados, bem como o reconhecimento de litigância de má-fé ao Autor”, diz a coluna.

A Justiça então julgou o pedido como indeferido e Roger não receberá a indenização.