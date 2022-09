Após engolir “peteca”, criança de três anos morre

- Publicidade -

Um menino de três anos morreu após engolir uma peteca, conhecida como bolinha de gude, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1 na tarde desta terça-feira (27), a criança ficou internada por 12 dias, não resistiu e acabou morrendo. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá.

De acordo com informações da polícia, a mãe do menino disse que ele sofreu um acidente doméstico ao engolir uma bolinha de gude enquanto estava brincando na casa da família. O imóvel está localizado na Rua Quintino Bertoldi, no bairro Vila Maia.

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Santo Amaro, onde ficou internado. Por conta das complicações causadas durante o acidente, a criança não resistiu.

Segundo a polícia, foi instaurado um inquérito para investigação do caso. A família da criança e pessoas que estavam no local serão ouvidas pelas autoridades e os policias aguardam o laudo do Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como morte acidental suspeita e segue em andamento na Delegacia Sede de Guarujá. O site g1 entrou em contato com a mãe do menino, mas até a última atualização desta reportagem, ela não respondeu.