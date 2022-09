Após discursar na ONU, Bolsonaro embarca de volta para o Brasil

O atual chefe do Executivo federal, que é candidato à reeleição, aproveitou seu discurso de 20 minutos no evento para abordar temas de campanha — exaltando medidas de seu governo e atacando gestões petistas, sem citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diretamente.

Usando o púlpito da ONU como palanque eleitoral, Bolsonaro discursou: “No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 a 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos US$ 170 bilhões. O responsável por isso foi condenado em três instâncias por unanimidade. Delatores deveram US$ 1 bilhão e pagamos para a Bolsa americana outro bilhão por perdas de acionistas. Este é o Brasil do passado”.

Bolsonaro ainda defendeu pautas que chamou de “valores fundamentais” para a sociedade brasileira, como “a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, à legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero”.

Esta foi a quarta vez que o presidente discursou na Assembleia Geral da ONU. Em 2020, quando o evento foi virtual em razão da pandemia de coronavírus, o presidente enviou um vídeo gravado. Em outras ocasiões, os discursos foram marcados pela defesa da soberania brasileira na Amazônia e por fake news sobre a Covid-19.