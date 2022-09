Após danificar garagem, fios elétricos e urinar em policiais, Bode é apreendido

- Publicidade -

Um bode aterroriza moradores na cidade de Tonopah, em Nevada (EUA). O incidente ocorreu na última terça-feira (13/9). Segundo relatos, o animal danificou portas de garagem, fios elétricos e perseguiu um homem em torno de um carro.

De acordo com o departamento de polícia da região, os agentes conseguiram deter o bode. No entanto, antes da captura resistiu à prisão agredindo e também urinando em um dos oficiais.

O animal foi carinhosamente chamado de Billy pelos oficiais. Para a prisão, foram usadas algemas especiais e bode foi enviado para o Controle de Animais.

“Billy foi acusado de invasão de propriedade, agressão, danos criminais e conduta desordeira”, informou a polícia em texto publicado nas redes sociais.

at which point he assaulted one of our deputies by urinating on them. Special handcuffs were retrieved and Billy was restrained for Livestock Control to pick up the next morning. Billy was charged with trespassing, assault, criminal damage and disorderly conduct.🐐 pic.twitter.com/zZlFJHBGTd

— Maricopa County Sheriff's Office (@mcsoaz) September 13, 2022