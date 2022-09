Após cortar dedo em supermercado e passar sangue em clientes, mulher é presa

- Publicidade -

Uma mulher de 33 anos foi presa na noite de terça-feira (27) após causar tumulto e não pagar as despesas no supermercado Arasuper na Avenida Jorge Teixeira com Raimundo Cantuária, em Porto Velho (RO).

A mulher chegou ao local e separou alguns produtos no carrinho. Logo depois ela começou a consumir cerveja e ficar alterada no local. Segundo a ocorrência, durante o estado de exaltação ela tentou “rasgar” uma latinha de cerveja e se cortou.

Completamente transtornada, a acusada começou a gritar e passar sangue dela nos clientes do supermercado.

A mulher foi contida pelos funcionários do supermercado e a Polícia Militar acionada. Para a polícia, ela afirmou não ter dinheiro para quitar o consumo e foi levada ao Departamento de Flagrantes.