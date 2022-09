Após choque e sangramento, Cristiano Ronaldo treina com olho roxo em Portugal

- Publicidade -

Após o choque com o goleiro Vaclik, que o rendeu um sangramento no nariz na vitória de Portugal sobre a República Tcheca, Cristiano Ronaldo apareceu para treinar normalmente nesta segunda-feira. Apesar disso, não passou despercebido o olho roxo do astro português.

No lance, aos 12 minutos do jogo que ainda está em andamento, William Carvalho tentou um levantamento, que foi desviado e subiu muito, sobrando na direção de Vaclik.

O goleiro subiu para ficar com a bola nas mãos, mas Cristiano Ronaldo saltou bem para disputar e foi atingido em cheio no rosto pelo goleiro tcheco.

A seleção portuguesa treina com força máxima para enfrentar a Espanha, nesta terça-feira, em Braga. O duelo, que será válido pela sexta e última rodada do Grupo 2A da Liga das Nações, decidirá uma vaga na semifinal da competição.