Após bater moto contra caminhonete, menino de 10 anos morre

O praticante de motocross, Antônio Topi, de 10 anos, morreu na tarde de domingo (11), após se envolver em um acidente com uma caminhonete, na zona rural do município de São José do Povo (262 km de Cuiabá).

Conforme informações locais, o menino estaria passeando com a moto quando bateu contra o veículo de um visitante, que entrou na propriedade.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do acidente.