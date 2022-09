Após ataque racista em restaurante mulher é presa; veja vídeo

- Publicidade -

Camila Berta, 32, foi presa em flagrante por injúria racial no último domingo (18), após uma confusão em um bar na zona sul do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu em um restaurante, no bairro Botafogo. Segundo funcionárias do estabelecimento, a mulher teria xingado elas de “macaquinha” e “sapatão”.

Uma funcionária informou à imprensa que a mulher se incomodou ao ver as colaboradoras comendo na frente dela. Um vídeo mostra a agressora aos gritos no bar.

A mulher foi presa em flagrante, mas foi liberada após pagar fiança de R$ 2 mil e responderá ao processo em liberdade. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e os envolvidos foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana).

Nas redes sociais, o restaurante publicou nota informando que vai tomar as medidas cabíveis.

“A Direção do Mãe apoia, se solidariza com as colaboradoras e, ao lado delas, vai tomar todas as medidas cabíveis em busca de justiça, igualdade e respeito. Somos uma família e esses são os valores em que acreditamos!”