Após assassinar mulher, homem capota o carro durante a fuga e morre

- Publicidade -

Um homem matou a ex-esposa a tiros na última quarta-feira (31), e morreu momentos depois, ao capotar o veículo com o qual fugia em São Sebastião – SP.

Segundo informações da Polícia Militar, divulgadas pelo R7, uma equipe foi chamada por volta das 7 horas para atender uma ocorrência em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde uma mulher havia sido vítima de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem à casa, na Rua Joaquim Lucas Filho, os agentes localizaram Elzeni Vieira Rios, de 42 anos, caída e com perfurações na cabeça causadas por tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e resgatou a vítima, levando-a ao Pronto-Socorro do Hospital Geral de Pirajussara, onde ela teve o óbito confirmado.

O ex-marido da vítima fugiu imediatamente após o assassinato em seu carro, rumo ao litoral do estado. Imagens do circuito de segurança mostraram o rapaz em frente à casa da vítima e escapando momentos depois.

Morte em acidente

A polícia emitiu um alerta para que as buscas pelo homem fossem iniciadas. Por volta das 13 horas, porém, o rapaz sofreu um acidente na região de Boiçucanga.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que o veículo do suspeito invade a pista contrária e bate de frente em uma Land Rover preta. Novamente, o Samu foi chamado, mas encontrou o motorista já sem vida.

Dentro do veículo, a polícia encontrou a arma utilizada no assassinato da ex-esposa. Não foram divulgadas informações sobre o estado do motorista da Land Rover.

Fonte/ Portal Yahoo.com