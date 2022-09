Após Arthur, Liverpool pode fechar a contratação de outro badalado jogador brasileiro em 2023

- Publicidade -

De maneira atípica, o Liverpool desembolsou 90,3 milhões de euros (R$ 470 milhões) nesta última janela de transferências, acertando com grandes nomes do futebol europeu, como o uruguaio Darwin Núñez.

Todavia, sem dúvidas a contratação dos Reds que mais surpreendeu nesta janela foi a do brasileiro Arthur, que no ‘deadline’, nome dado ao último dia do período de transferências, foi emprestado pela Juventus ao clube inglês.

O brasileiro custou cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 23,4 milhões) aos cofres da equipe, que com o aval de Klopp, resolveu apostar em sua chegada. Todavia, o meio-campista não deve ser o único ‘brazuka’ a pintar em Anfield nesta temporada.

Mais um brasileiro está no rádar do Liverpool

Isso porque, de acordo com o portal inglês Daily Express, o Liverpool segue interessado na contratação do brasileiro Douglas Luiz, que vem se destacando na Premier League pelo Aston Villa.

O atleta está na mira dos Reds a algum tempo e inclusive, chegou a ser apontado como um dos reforços do clube no mês passado, algo que acabou não se concretizando. Todavia, para 2023, a tendência é de que o clube tente, mais uma vez, a contratação de Douglas, estando até mesmo disposto a oferecer Chamberlain ao Villa em troca do brasileiro.