Após arrastar cadela pendurada em carro, homem é preso por maus-tratos

- Publicidade -

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, na manhã deste sábado (10). Ele estava arrastando uma cadela pelo pescoço enquanto dirigia na BR-116.

Na ocasião, um policial militar de folga viu o animal sendo arrastado pendurado pelo asfalto da rodovia. O agente interceptou o veículo e solicitou uma equipe de apoio.

Posteriormente, uma viatura do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foi ao local e conduziu o indivíduo para a delegacia do 13º Distrito Policial (DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Lá, ele foi autuado em flagrante pela Lei de Crimes Ambientais, especificamente por maus-tratos contra animal, e por violação de artigos da Política Estadual de Proteção Animal (Lei nº 17.729/21). Ele segue à disposição da Justiça.

Já a cadela foi encaminhada a uma organização não-governamental (ONG). A polícia expediu, ainda, um ofício para que o bicho seja periciado por um médico veterinário.

Fonte: G1