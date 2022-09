Após aparecer desorientada em vídeo, atriz Cara Delevingne agradeçe a todos por todo o apoio

- Publicidade -

A atriz e modelo Cara Delevingne, usou seu perfil no Twitter para agradecer o apoio dos fãs no momento delicado em que vive. “Obrigada a todos pelo esforço e apoio”, escreveu ela junto a uma mensagem de Molly Knight, autora do livro “The long game”, que trata de saúde mental no basebol. “Eu gostaria de contar a vocês sobre Cara Delevingne.

Quando nós da @HollywoodFoodCo estávamos imaginando como manteríamos nossas portas abertas para alimentar centenas de membros da comunidade desabrigados todas as noites no auge da pandemia, Cara preencheu discretamente um grande cheque. Ela sempre falou abertamente sobre suas lutas de saúde mental no passado.

Cara, desejo tudo de bom. Apenas fique conosco. Você é uma luz neste mundo. Nós te amamos”, publicou Molly.

Cara chamou a atenção de quem passava pelo aeroporto de Van Nuys, em Los Angeles, na California, na segunda-feira, dia 5 de agosto. De cabelos despenteados, calça jogger e uma camiseta da Britney Spears, a jovem circulava descalça (usando apenas um par de meias coloridas) pelo lado de fora do local, enquanto exibia um comportamento perturbado.

Segundo o jornal Daily Mail, a britânica teria atrasado duas horas para um voo no avião particular de Jay-Z e, 45 minutos após embarcar, voltou à pista. Em seguida, Cara foi flagrada fumando e falando nervosa ao telefone, que deixou cair diversas vezes. Vídeos do momento foram postados em redes sociais.

Esta não é a primeira vez que a artista demonstra estar passando por problemas de saúde. Na semana passada, ela foi vista fumando um cachimbo sozinha dentro de seu carro. Em 2015, assumiu ter usado drogas no início da carreira de modelo, mas sem ir “a fundo”, e revelou que sua mãe, Pandora, já sofreu com vício em heroína.

“Essa situação está acontecendo há algumas semanas, e agora a família de Cara está envolvida. Estamos falando sobre fazermos um tipo de intervenção, para ter certeza que ela tenha a ajuda que precisa“, confidenciou um amigo da estrela ao jornal The Sun.

Os fãs também demonstraram preocupação com a modelo na internet. “Meu coração vai para Cara Delevigne. Saúde mental é muito importante. Espero que ela esteja bem e espero que ela consiga alguma ajuda”, compartilhou um usuário do Twitter.

“Acabei de ver o vídeo de Cara Delevingne e isso me deixou triste. A pobre garota está lutando pesadamente contra o vício. Os comentários, como esperado, revoltantes. Claramente feito por pessoas que nunca tiveram a infelicidade de enfrentá-lo”, escreveu uma internauta.

Outra pessoa postou um antes e depois da atriz, com a mensagem: “a Cara Delevingne é (ou era, não sei), uma das modelos mais bem pagas do MUNDO. Situação triste vê-la se perder para as drogas. Pode parecer que não, mas as portas se abrem fácil demais para que um vício se desenvolva. Não usem drogas, se cuidem..”

Uma fonte próxima a Cara Delevingne, no entanto, justificou ao Daily Mail a aparência da jovem nos cliques feitos no aeroporto:

“Ela tinha acabado de passar dias no deserto, não comendo muito e parecia desgrenhada porque ainda não teve tempo de se lavar”, afirmou, lembrando que a famosa esteve no festival Burning Man, que acontece em pleno deserto de Nevada durante nove dias.

“Seus amigos ficam preocupados com ela geralmente depois de algum comportamento errático, mas ela tem um bom grupo ao seu redor. Sua irmã estava no festival com ela. Ela não estava sozinha e ela a protegeu”, concluiu a fonte.

Fonte/ Portal Yahoo.com