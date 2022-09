Após apanhar do padrasto, menino aciona a polícia e homem acaba preso

- Publicidade -

Um menino de 13 anos denunciou o padrasto após ser agredido com cintadas, no final da manhã de sábado, 10, em Comodoro, cidade de Mato Grosso a 110 km de Vilhena. O suspeito de 52 anos foi preso em flagrante e responderá por lesão corporal.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 por volta das 11h50 para atender uma denúncia de agressão em residência.

Ao chegar no local, o adolescente, que tinha marcas de cintadas, relatou que seu padrasto chegou em casa bêbado e com uma fivela de cinto começou a lhe agredir sem motivos, como já faz com frequência.

Para se defender, o menino correu, momento em que o suspeito quebrou o celular da mãe dele. Muito abalada, a mulher contou que não é de Mato Grosso e não tem condições de retornar para o seu Estado. Ela disse ainda que estava cansada de ser agredida e ver os filhos sendo xingados de “demônio”, pelo seu companheiro.

Diante da situação o homem foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia paras as providências cabíveis.