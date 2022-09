Após anunciarem namoro, irmãos geram debate nas redes sociais

- Publicidade -

Um casal de irmãos acabou gerando um debate nas redes sociais após tornarem público sua relação amorosa, por meio do Twitter, no dia 30 de agosto. Na legenda da foto, o usuário identificado como Yulia disse que não se importa com o que as pessoas vão falar.

“Incesto? nesse ponto já não nos importamos com oq as pessoas tem a dizer, é consensual e somos dois adultos. Depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso. SIM, eu estou namorando com minha IRMÃ +”, escreveu.

Yulia ainda continuou na extesão do tweet afirmando que enxerga a irmão como uma mulher. Ele também escreveu que os dois estão felizes, planejando casar e adotar filhos. Após a publicação, alguns internautas críticaram por meio dos comentários.

“Isso é bizarro e não vou ver isso sozinha”, comentou uma. “Há uma diferença entre desenvolver afeição e desenvolver desejos sexuais por sua irmã. Há alguma disfunção psicologica em você”, disse outro. Alguns também duvidaram da relação, afirmando que seria “bait” (enganação).

Porém, outros usuários não ficaram tão espantados com o relacionamento. “Mano, casamento entre membros da família aconteciam muito antigamente não sei pq ‘desnormalizaram’ isso”, disse um. Muitas pessoas, inclusive, comparam a relação ao incesto apresentado na série A Casa do Dragão. Nela, Daemon e Rhaenyra Targaryen – tio e sobrinha – vivem um relacionamento.

A relação incestuosa – quando parentes, consanguíneos ou afins, mantêm relações sexuais – não é considerada crime no Brasil, a não ser quando envolve menores de 14 anos. O Código Civil apenas proíbe as uniões civis entre parentes.

e sim eu vejo ela como uma mulher, apesar de ter crescido ao lado dela. não tem nada melhor que amar amorosamente alguém que você conhece tão bem e sente tanta intimidade, alguém que além de ser seu parceiro amoroso eh também do mesmo sangue que você! — Yulia ○ 〇 (@yamjbakura) August 30, 2022