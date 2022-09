- Publicidade -

O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, publicou um vídeo em uma rede social nesta segunda-feira (26). No post, o rapaz manteve sua tradição, chutando a bola ao gol com a legenda ‘Receba’.

A equipe do Luva afirmou, no início deste mês, que ele faria uma pausa na carreira devido a problemas de saúde, juntamente com o excesso de trabalho. Em junho deste ano, o rapaz também informou que ia parar de trabalhar.