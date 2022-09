Após agressão, Ex-BBB consegue medida protetiva contra namorado

- Publicidade -

Após acusar o namorado Diego Martins de agressão e aparecer machucada nas redes sociais, no último sábado (17/9), a ex-BBB Jaquelline Grohalski conseguiu uma medida protetiva contra o homem. A influenciadora fez um registro na polícia, originando o pedido de afastamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o juiz determinou que o acusado está proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares a menos de 200 metros de distância, não pode manter qualquer tipo de contato com a Jaquelline Grohalski, está impedido de frequentar os mesmos lugares que a influenciadora, mesmo que tenha chegado anteriormente a ela, e está afastado do lar comum.

A Justiça deu apenas permissão, em comum acordo com a vítima, para que o acusado retire seus pertences pessoais. Mas ele precisa estar acompanhado por outra pessoa ou pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que tem um relacionamento amoroso com Diego Martins há mais de um ano. Eles estavam residindo no mesmo local desde dezembro de 2021. Jaquelline relatou, ainda, sofrer de transtornos de ansiedade. Questionada pelos agentes, a ex-BBB afirmou não ter filhos com o autor nem estar grávida.

O caso

A ex-BBB Jaqueline Grohalski deixou os seguidores preocupados ao surgir aos prantos e machucada nas redes sociais. “Vai embora! Vai embora daqui!”, pediu a loira, chorando. A publicação foi apagada pouco tempo depois.

Neste domingo (18/9), a equipe da influenciadora digital emitiu comunicado informando que ela foi vítima de uma agressão do namorado.

“A Jaqueline se encontra muito abalada ainda com toda essa situação. No momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. Ontem não passamos muitas informações, pois se tratava de uma briga de casal em que ela foi agredida. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”, diz o comunicado.