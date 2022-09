Após agredir mulher a pauladas na frente de casa ex-marido foge

- Publicidade -

As agressões contra uma mulher de 37 anos aconteceram na manhã desta quinta-feira (15) em uma residência no bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O autor do crime de 24 anos fugiu após o crime. A mulher disse que estava na frente de casa no instante em que o ex-marido chegou a agredindo a pauladas nas pernas e braços.

Não satisfeito, o acusado ameaçou matar a mulher e destruiu com pauladas uma máquina de lavar dela. Quando a Polícia Militar foi chamada, o autor do crime fugiu do local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).