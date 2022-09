Após agredir a ex com mordidas e marteladas homem é preso

- Publicidade -

A Polícia Militar de Goiás prendeu, no último sábado (24/9), um homem suspeito de agredir a ex com mordidas e marteladas, em Jaraguá, na região central de Goiás, a 121 km da capital. Segundo a investigação, ele não aceitava que a vítima mantivesse relacionamentos com outras pessoas após o término da relação.

O caso ocorreu no Jardim Aeroporto. Os nomes do homem e da mulher não foram divulgados. Por isso, o Metrópoles não encontrou contato da defesa dele e nem solicitar o estado de saúde da vítima.

Para atacar a mulher, segundo a polícia, o suspeito arrombou a porta da casa dela e a desferiu socos, golpes de martelo e, também, a mordeu. Fotos divulgadas pela polícia mostram que a mulher ficou com a boca machucada e teve cortes no punho e no queixo, que foi necessário levar pontos.

O homem, que também teria quebrado objetos dentro da casa, é suspeito de ter ameaçado a mulher de morte no momento das agressões. À polícia, a mulher informou que ela e o suspeito romperam o relacionamento há cerca de 4 meses.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, após agredir a ex, o suspeito teria saído do local, mas logo depois foi encontrado pela corporação e levado para a Delegacia de Jaraguá. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por lesão corporal, perseguição e crimes de dano.