Após achar rabo de lagarto em prato de restaurante, homem é internado

Um homem acabou hospitalizado depois de encontrar um rabo de lagarto em um prato que pediu num restaurante de Kanpur, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. O caso ocorreu nessa sexta-feira (23/9) e o cliente tirou fotos e gravou toda a situação.

Conforme o jornal britânico The Mirror, Jang Bahadur Singh viajava com um amigo quando pararam no restaurante. Ele pediu um curry feito de leguminosas e arroz, mas notou a presença de um elemento diferente no prato.

O homem logo percebeu que tratava-se de um rabo de lagarto. Segundo testemunhas, ele teria reclamado com o gerente do estabelecimento, que o xingou.

Ainda no local, Singh teria começado a vomitar depois de comer a refeição. O serviço de emergência foi acionado e o cliente acabou internado. Singh prestou queixa contra o restaurante e a polícia investiga o caso.