Após ação de bandidos casa de idosa pega fogo pela segunda vez em cinco dias

Após cinco dias do primeiro incêndio, uma casa na Rua Doutor Pamphilo D’assumpção, no bairro Parolin, em Curitiba, foi mais uma vez incendiada na madrugada desta quinta-feira (22). A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o fogo tenha sido provocado por bandidos.

Na primeira ação, a moradora, que é uma idosa de 72 anos, teve que ser salva por vizinhos após o fogo começar. Mais uma vez ela contou com a ajuda dos moradores. O tenente Ricardo, dos bombeiros, disse que o incêndio é criminoso.

“Tem todas as características. Entraram por um imóvel ao lado, que foi colocado cadeado, mas os delinquentes estouraram até uma grade de arame farpado que tinha. Estavam entrando para furtar e depois disso ainda tacam fogo no imóvel”.

A mulher, que mora sozinha, foi salva pelo morador Marcos, que é comerciante. Segundo o vizinho, a situação já está alarmante.

“Pelo que o filho da idosa falou, na primeira vez foi furtos de cabos. Furtaram, deu curto circuito e acabou explodindo. Agora, um segundo incêndio em cinco dias. Duas vezes seguidas. Nós arrombamos o portão e chamamos a polícia e os bombeiros”.