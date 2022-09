Após abusar e engravidar a própria filha, pai é condenado a pagar R$ 10 mil

- Publicidade -

Um homem de 50 anos foi condenado a pagar indenização à filha, uma jovem de 25 anos, após abusar dela por anos, em Campo Grande. A vítima engravidou do próprio pai aos 17 anos. O homem ameaçava matar a mãe da vítima, caso ela contasse a alguém sobre os abusos.

A jovem tomou coragem para registrar o boletim de ocorrência contra o pai em maio de 2019, quando relatou na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) que era estuprada desde que tinha 11 anos.

No dia 31 de dezembro de 2018, aconteceu mais um dos episódios de abusos. Ela contou que, na virada do ano, o pai a ameaçou a passar a data com ele, e caso não aceitasse ele mataria sua mãe e toda a família. A jovem foi até a residência do pai e lá ele a arrastou até o quarto e a estuprou novamente.

A vítima contou que aos 17 anos engravidou do pai e ele a fez gravar um vídeo dizendo que não sabia de quem era o filho. Ela relatou que logo depois que a criança nasceu os abusos voltaram. O pai gravava os estupros e fazia ameaças com os vídeos para a filha.

A Justiça condenou o homem ao pagamento de R$ 10 mil de indenização à filha. A decisão foi publicada no dia 19 de setembro no Diário da Justiça.