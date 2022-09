Após 22 anos de cárcere privado, mãe e filhas foram resgatadas

- Publicidade -

Um homem, de 60 anos, suspeito de manter a mulher e as duas filhas em cárcere privado, por aproximadamente 22 anos, está sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro. Segundo informações do portal G1, a família vivia em condições precárias em uma casa de difícil acesso na área rural do município de Valença.

Segundo a polícia, a mãe a as filhas foram resgatadas depois de uma denúncia feito por vizinhos. Mas, antes mesmo da abordagem, o homem fugiu. As vítimas foram levadas para a casa de parentes. Ainda segundo as autoridades, o suspeito já era considerado foragido da justiça desde 2007 por um mandado de homicídio qualificado. No casa da família foi encontrada uma espingarda calibre 28 e várias munições. O caso está sendo investigado e rapaz agora é procurado também por cárcere privado.