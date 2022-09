Ao Senado, Alan Rick lidera disputa com 29%, seguido de Ney Amorim, com 15%, e Jenilson, com 13,9%

- Publicidade -

Segundo a pesquisa do Instituto Perfil, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), divulgada na tarde desta segunda-feira, 12, o deputado Alan Rick (União Brasil) lidera a preferência do eleitorado acreano, com 29,1% das intenções de voto, no cenário estimulado.

Em segundo lugar, aparece o candidato do Podemos, Ney Amorim, com 15,1%. O deputado Jenilson Leite (PSB) ocupa o terceiro lugar com 13,9%, seguido por Márcia Bittar (PL) com 11,2% e Vanda Milani (PROS) com 5,2%.

A ex vice-governadora Nazaré Araújo (PT) aparece em sexto lugar, com 4,4% das intenções de voto. Já o candidato Sanderson Moura (Psol) pontuou 2% e o candidato do AGIR, Dimas Sandas, pontuou 0,4%. Indecisos registraram 11,2%, brancos e nulos 5,8% e 1,5% não responderam.

O candidato Alan Rick também lidera as intenções de voto no cenário espontâneo, com 17,5%. Mas, quem aparece em segundo lugar é o deputado Jenilson Leite com 9,8%, seguido de Ney Amorim com 8,5%, Márcia Bittar 6,5%, Vanda Milani 3,4% e Nazaré Araújo com 3,1%.

Neste cenário, Sanderson Moura aparece com 1,3% e Dimas Sandas com 0,1%.

Rejeição

No quesito rejeição, quem lidera o cenário é Márcia Bittar (PL) com 19,2%, seguida por Ney Amorim (Podemos) com 13,6%, Nazaré Araújo (PT) 10,7%, Alan Rick (UB) 8,6%, Vanda Milani (PROS) 6,3%, Dimas Sandas (Agir) 5,6%, Sanderson Moura (Psol) e Jenilson com 5%.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1.430 eleitores, entre os dias 5 e 8 de setembro, nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com a indicação AC-07846/2022.

