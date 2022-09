Ao reverter preenchimento labial estudante tem reação alérgica bizarra; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma jovem estudante ficou com o rosto deformado após fazer a reversão de um preenchimento labial. Moradora de Palmas, em Tocantins, Ísis Pinheiro contou sua história no TikTok e causou espanto nos internautas ao mostrar como ficou após o procedimento.

Apesar de ser uma reação rara, a especialista em harmonização facial e cirurgiã dentista Isrraela Massena explica que o caso não é incomum. “O produto pode gerar edema, eritema rubor e um halo circunscrito. Apesar de não ser comum, existem suas exceções”, salienta.

Em seu relato, a jovem de 20 anos contou que era a terceira vez em que realizava o procedimento com ácido hialurônico, mas foi a primeira que não ficou satisfeita com o resultado e, por isso, procurou pela reversão:

“Por conta de um ladinho que ficou torto e eu queria corrigir, precisei utilizar esse produto que me deu essa alergia severa”, contou na rede social.

“Já havíamos tentado outros métodos para corrigir onde estava torto: com massagem modeladora, espremer o produto… E não deu certo. Esse foi o último caso e tive essa reação atípica, espero melhorar logo e não assustar ninguém”, compartilhou com seus seguidores.

Reação imediata

Isrraela Massena explica que a jovem fez aplicação de hialuronidase, uma enzima que dissolve o ácido hialurônico no corpo. “Existem pacientes que podem apresentar o que chamamos de angioedema, uma reação alérgica imediata”, conta ela.

Ísis contou que no momento da aplicação da enzima, ela sentiu dor e ardência no local da aplicação. No vídeo, a jovem conta que 30 minutos foram suficientes para que todo o seu rosto estivesse completamente inchado. Passados algum tempo depois disso, ela teve dificuldades para respirar pelo nariz e sua garganta também ficou inchada, além de dolorida.

Para reverter o quadro, a jovem precisou ir ao médico e tomar uma dose de adrenalina e antibióticos. Ela também precisou ficar em observação para avaliar a evolução do seu quadro.

A especialista ouvida pelo Metrópoles cita a importância de realizar o procedimento sempre com um profissional qualificado, para que, em casos como esse, a resolução do problema seja eficaz.