Ao ler texto de mãe de adolescente morta pela amiga, Reinaldo Gottino chora ao vivo; Veja vídeo

- Publicidade -

Reinaldo Gottino, 45 anos, apresentador do “Balanço Geral” (Record TV), chorou ao vivo ao noticiar a morte de Ana Lívia, adolescente de 13 anos morta pela amiga, de apenas 12.

Gottino chorou ao ler uma publicação de despedida, feita no Facebook da mãe da vítima. Na mensagem, em homenagem à filha falecida, a mulher descreveu a menina como “companheira”, “aluna nota 10” e “fã de Chiquititas”. “Hoje eu venho aqui com o coração em luto, me despedir de você para sempre. Mas eu também venho lhe agradecer por esses 13 anos de amizade, obrigada por me escolher como sua mãe… Foi uma honra imensa ter você em minha vida”, escreveu Jessica Higino.

“Obrigada por ser minha amiga, minha companheira, por me fazer gostar de ‘Chiquititas’… Ahhh, só você mesma. Obrigada pelo orgulho de ser aluna nota 10, pelas risadas e piadas que só nós duas tínhamos, agora nós vamos seguir por caminhos diferentes. Aqui vai ser difícil sem você, mas por você eu vou lutar, por você eu vou sorrir, por você eu vou viver!”, continuou em outro trecho.

No mesmo post, que foi acompanhado de uma foto dela com a filha, a mulher mencionou que o pai da menina, Marcelo, também já havia falecido. “Descanse nos braços do papai Marcelo, eu cuidei de ti por 13 anos, e agora ele vai te cuidar pela eternidade”, lamentou. Confira a íntegra:

Ao ler a mensagem e tomar conhecimento de que o pai da garota também havia falecido, Reinaldo não conseguiu conter a emoção. “Que mensagem forte. Essa moça que escreve, ela perdeu a filha e já tinha perdido o marido? Meu Deus do céu. Os meus sentimentos a você, mãe, que perdeu a tua filha querida com tão pouca idade”, disse. Assista:

Relembre o caso

Na manhã de terça-feira (27), uma adolescente de 13 anos foi assassinada com um tiro na nuca, disparado por uma amiga. O crime aconteceu em Taubaté, São Paulo. Segundo o G1, a atiradora, de apenas 12 anos, confessou a ação após ser apreendida pela Polícia Civil.

Segundo a Delegacia de Polícia Especializada de Investigações Criminais (Deic), a adolescente responsável pelo crime foi até a casa de Ana Lívia pela manhã e deu um tiro na nuca da colega. A jovem foi encontrada sem vida horas depois, em sua residência no bairro Jardim Paulista. A mãe da adolescente a encontrou, por volta de 13h30, e pediu ajuda, mas a menina já estava sem vida.

Ao analisar as imagens de câmeras de segurança da região, a Polícia Civil identificou a suspeita, que não teve o nome revelado. A garota foi encontrada na escola onde ambas estudavam. Aos agentes, ela confessou o crime. Em depoimento, a menor de idade disse que cometeu o homicídio por conta de um desentendimento que teve com a vítima.

Aos policiais, a adolescente afirmou que pegou a pistola na casa de um parente, no último domingo (25). Segundo o G1, a polícia ainda não informou a quem pertencia o registro do armamento. O caso foi registrado pela Deic e ainda está sendo investigado.