Ao cair do colo da mãe baleada em atentado, bebê de dois anos perde a vida

Um bebê de 2 anos, identificado como Milene Laís da Silva, morreu depois da mãe e outras mulheres serem alvos de um atentado a tiros, na noite desta sexta-feira (23).

O tiroteio ocorreu na rua Natal, bairro Compensa II, na zona Oeste de Manaus.

Além da pequena Milene, uma mulher identificada como Beatriz Franco, de 20 anos, foi baleada e morreu na hora. Mais duas mulheres, uma delas mãe de Milene, também foram atingidas por tiros. Ambas receberam atendimento e foram encaminhadas para hospitais da cidade.

A criança, que também levou um tiro no pescoço, caiu de cabeça no chão. Ela foi levada para o Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho, mas não resistiu e morreu na madrugada deste sábado (24).

As primeiras informações apontam a participação de dois homens ainda não identificados no atentado contra as três mulheres.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso para descobrir a motivação e responsáveis pelo crime.

Fonte/ Ac24h