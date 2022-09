Ao ar livre no Horto Florestal, estudantes da APAE em Rio Branco participarão de aulas de Yoga

- Publicidade -

A Yoga une diversos benefícios, principalmente para o corpo, mente e espírito. A filosofia e os princípios da modalidade, também podem ser aplicados na vida das pessoas com deficiência, ampliando os seus potenciais.

Na capital acreana, a prática do exercício será oferecida aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Branco, a partir do próximo dia 15 de setembro, no Horto Florestal.

As aulas serão dadas pela professora de Yoga, Fabíola Bessa, que ressaltou que essa será sua primeira experiência com esse público.

“Fui convidada pela Apae para dar aula aos estudantes atendidos pela entidade, essa é minha primeira experiência com eles. Os alunos irão trabalhar, em uma hora, a respiração, estado de inquietude da mente, irão alongar o corpo, trabalhando um pouco da força e flexibilidade”, frisou Bessa.

A presidente da Apae Rio Branco, professora Maria do Carmo, falou sobre a importância da ação.

“A atividade trará muitos benefícios aos nossos alunos. Agradecemos a professora Fabíola, que aceitou o convite. Para a realização dessa atividade contamos também com parceria anônima que financiou parte dos tapetes a serem utilizados na prática. Nossa gratidão a todos os parceiros desse projeto”, concluiu a gestora.

Um dos princípios da Yoga que faz dela uma prática inclusiva é o fato de que os aprendizados podem ser desenvolvidos por todos, sem restrições. É uma atividade que permite o estímulo de potenciais, favorecendo a descoberta de que mesmo com limitações, uma vida plena e saudável é possível.

Fonte/ A Gazeta do Acre