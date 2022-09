Anvisa aprova vacina da Pfizer pra crianças de 6 meses a 4 anos contra Covid-19

“O uso de diferentes cores de tampa é uma estratégia para evitar erros de administração, já que o produto requer diferentes dosagens para diferentes faixas etárias”, esclarece a agência, em nota.

A recomendação da agência inclui três doses de 0,2 mL cada. O intervalo sugerido entre as duas primeiras doses é de três semanas. Já para a terceira, recomenda-se ao menos oito semanas.

O imunizante terá que ser armazenado entre -90° C e -60° C. “Uma vez retirado do armazenamento de congelamento, o frasco fechado pode ser armazenado em geladeira entre 2° C e 8° C durante um período único de 10 semanas, não excedendo a data de validade original”, complementa a Anvisa.