Antônio Petrin, o Tenório da primeira versão de ‘Pantanal’ se aborrece ao receber proposta para ser figurante sem cachê; “Fiquei indignado…”

O ator Antônio Petrin, que interpretou Tenório na primeira versão de Pantanal na Tv Manchete, se estressou em suas redes sociais após ser chamado para integrar à novela, agora em uma nova versão pela TV Globo. Segundo o artista, ele foi chamado para participar das últimas cenas do enredo como figurante. E segundo o próprio, a emissora não teria oferecido cachê, o que não agradou o artista.

“Fui contado pela produtora de elenco da novela ‘Pantanal’, da qual participei na versão anterior, para participar de uma cena no final da novela, como figurante de um casamento ou sei lá o que. Agora pasmem: Sem pagamento de cachê. É claro que recusei. Fiquei indignado com tal proposta”, disse o artista bem enfurecido com a proposta que recebeu.

Antônio Petrin seguiu apedrejando a proposta que recebeu, e que só aceitaria se houvesse remuneração pela participação, que no caso, é importante valorizar a profissão. Ele também deixou um recado para o elenco da novela que foi reproduzida em 1990, pedindo para que eles também rejeitem a proposta.

“Sou ator e como tal, devo receber um cachê por esse trabalho. Na verdade eles querem enfeitar a figuração com atores, que como eu foram destaques na versão anterior. Esse convite é um desrespeito à minha carreira de mais de 50 anos. Espero que outros colegas da mesma versão recusem esse malfadado convite”, disse.