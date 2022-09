Antes de ter o primeiro filho, Jennifer Lawrence revela ter tido dois abordos 

- Publicidade -

Jennifer Lawrence tentou manter a privacidade durante a gestação de seu primeiro filho, Cy, fruto de seu relacionamento com Cooke Maroney. No entanto, a atriz manteve em sigilo o fato de ter passado por dois abortos antes do nascimento do primeiro filho, em fevereiro de 2022.

Em entrevista à Vogue, Jennifer revelou ter engravidado pela primeira vez aos 20 anos e, na época, estava decidida em realizar o aborto. Porém, isso ocorreu espontaneamente, antes que ela se submetesse ao procedimento. “Estava sozinha em Montreal”, relembrou.

Na segunda vez, o desejo era manter a gestação, mas novamente Jennifer sofreu um aborto espontâneo. Na época, ela gravava Não Olhe Para Cima, em 2020, para a Netflix, e precisou realizar uma cirurgia no útero.

A última experiência foi marcante para a artista. “Eu lembrei milhões de vezes disso enquanto estava grávida de Cy. Ficava pensando nas coisas que estavam acontecendo com meu corpo. Tive uma ótima gravidez. Tive uma gravidez muito feliz. Mas cada segundo da minha vida era diferente“, expôs.

A atriz declarou, ainda, estar chateada com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que revogou a lei que dava direito ao aborto legal em todo o país norte-americano. Segundo ela, a decisão afeta, principalmente, as mulheres pobres.