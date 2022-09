ANP diz que preço da gasolina recua 1,5% no Brasil e etanol cai 3,4%

- Publicidade -

O preço da gasolina no Brasil recuou, em média, 1,5% nesta semana de acordo com a pesquisa da reguladora ANP divulgada nesta sexta-feira (2). O litro da gasolina foi negociado, em média, a R$ 5,17 na semana contra R$ 5,25 reais na semana anterior.

Os valores negociados ainda não incorporaram a redução de 7% do preço da gasolina vendido Petrobras (PETR4), que começaram a valer nesta sexta-feira.

O preço do etanol também registrou queda essa semana, sendo negociado, em média, a R$ 3,71 contra os R$ 3,84 por litro da semana anterior. Desta vez o diesel S-10 quase não teve reajuste, apenas com recuo de 0,3%, sendo vendido, em média, a R$ 6,99 o litro.

A Petrobras (PETR4) respondeu questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) antecipando notícia de redução do preço da gasolina. Candidato à reeleição, Bolsonaro disse em entrevista no dia 31, quarta-feira, que haveria uma “boa notícia” da Petrobras (PETR4) sobre preços de combustíveis. No dia seguinte a redução de 7% foi anunciada.