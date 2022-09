Anitta: “Se tiver que dar ela dá”, diz produtor musical 

- Publicidade -

Na semana passada (23/09), o produtor musical Miguel Plopschi concedeu uma entrevista ao canal “Corredor 5”, disponível no YouTube, e expressou opiniões polêmicas quando o assunto foi a atual indústria e cantores da música brasileira, como Anitta, 29 anos. O bate-papo com Clemente Magalhães ainda está dando o que falar, pois o romeno disse falas um tanto quanto machistas para se referir a intérprete de “Envolver”.

Produtor detona Anitta: “Se tiver que tirar a calcinha, ela é pra isso”

Durante a entrevista, Miguel ‘rasgou o verbo’ ao falar sobre Anitta. Na ocasião, ele comparou a forma de trabalho da “Poderosa”, com a cantora Fernanda Abreu, ex-vocalista da banda “Blitz”: “Se tiver que tirar a calcinha e d4r para os três que estão aqui, porque gostou, ela dá. Ela é isso que canta, é uma pessoa para isso. A outra não, é uma menina de mentalidade.”, detonou.

Quem é Miguel Plopschi?

Plopschi também é diretor e saxofonista; ele iniciou a carreira no “The Fevers”, no início da década de 1960. No mesmo ano ele se mudou para o Brasil e produziu discos para artistas como: Wanderley Cardoso, Paulo Sérgio, Fernando Mendes, José Augusto, Reginaldo Rossi, Odair José, Agnaldo Timóteo, Fevers, entre outros.

Relembre

Essa não é a primeira vez que Anitta precisa encarar comentários desagradáveis vindo de hom3ns. No início do mês, por exemplo, o apresentador Ratinho voltou a criticá-la em seu programa, no SBT. Recentemente, Carlos Massa disse que a artista tem talento, mas que reprova as atitudes da “Girl From Rio”: (…) Não concordo com algumas coisas que a Anitta faz, acho exagerado, acho que não tem necessidade (…) Ela tem talento, não precisa de certas coisas. Acho que a Anitta não é exemplo, eu não gostaria que uma neta minha seguisse o exemplo da Anitta, tenho seis netas e não gostaria.”, disparou o comunicador sobre a carioca.

Fonte: Jetss