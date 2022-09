Ânimos exaltados: Mulher tem espetinho de madeira cravado nas costas durante discussão em Rio Branco

- Publicidade -

Viviane Fernandes, de 45 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, na noite desta terça-feira, 27, no Mercado Elias Mansour, localizado na rua Sergipe, região central de Rio Branco.

O crime tem duas versões relatadas, uma narrada pela própria vítima, e outra por populares que presenciaram a ação. Segundo Viviane, ela estava caminhando, quando se desequilibrou e caiu em cima de um espeto de madeira de churrasco que estava no chão.

Já a versão apresentada por testemunhas, é que a vítima estaria bebendo com um grupo de pessoas, quando iniciou uma discussão entre eles, momento que um homem não identificado cravou um espeto de churrasco nas costas da mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e de pronto enviou uma ambulância para socorrer a vítima no local da ocorrência. Ao receber os primeiros socorros, Viviane foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco. A mulher deu entrada em estado de saúde estável, sem risco de morte.

Segundo o médico do Samu, o local afetado não atingiu nenhum órgão vital, somente peles da região do dorso e costas. Mas, a vítima será encaminhada para uma avaliação mais detalhada, para ter certeza que não atingiu o pulmão.

O médico alertou que em caso de situações com objetos perfurantes, que esteja preso no local, não é aconselhável que o objeto seja retirado. O penetrante pode está fazendo a função de fechar algum sangramento, com a retirada pode causar um mal maior na pessoa que está ferida.

