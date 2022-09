Ânimos alterados: Bebedeira quase termina em morte na Baixada da Sobral

- Publicidade -

Um homem identificado por Leandro Freire da Silva, de 33 anos, foi vitima de tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado (03), na rua Campo Grande, bairro João Eduardo II, região periférica de Rio Branco.

Conforme informações, a vítima e o autor da tentativa identificado por Edvilson França de Souza, de 40 anos, estavam participando de uma bebedeira em uma residência, quando em certo momento iniciou uma discussão entre ambos, que acabou indo para vias de fato. Após a dupla ser separada da briga, Edvilson se armou com uma faca de mesa e desferiu uma facada no tórax da vítima.

A esposa de Leandro que também estava no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente enviou a viatura de suporte avançado (01), para socorrer o homem. Após todos os procedimentos no local, Freire foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado grave, com lesões no tórax e hemorragia massiva.

Uma guarnição da PM foi acionada via Copom, e se deslocou até o local da ocorrência para prender o autor das facadas, que se encontrava no interior da residência. Edvilson França foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia, onde responderá por tentativa de homicídio.

Segundo informações, a motivação para o ataque, supostamente seria ciúmes que a vítima teve da sua esposa, ocasionando toda a confusão que acabou na tentativa de homicídio. A arma que foi usada contra o rapaz, não foi encontrada pela polícia.