Andirá pega o São Raimundo/RR; jogo único será dia 28/9, em Boa Vista-RR

Enfim, a Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (20), os documentos técnicos da edição 2022 da Copa do Brasil Sub-20, entre eles a Tabela Detalhada da Primeira Fase, o Regulamento Específico e o Plano Geral de Ação.

O representante acreano na competição será o Andirá EC. O Morcego estreia na competição diante do São Raimundo/RR. O duelo será em jogo único e a partida ocorre dia 28 de setembro, no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, às 16h (de Brasília). Um empate no tempo normal leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. O classificado do duelo vai encarar na segunda fase da competição (oitavas-de-final), em jogos de ida e volta (1º e 10 de outubro), o vencedor do confronto entre Fast Club-AM x IAPE-MA.

Na busca de avançar de fase na competição, o Morcego segue trabalhando visando uma boa participação do clube no torneio nacional. Nesta temporada, o time fez bons jogos e chegou a decidir o título Campeonato do Acreano 2022, mas perdeu a decisão para o Imperador Galvez. Uma semana depois, a equipe retomou às atividades já pensando na competição nacional.

Novo técnico

Com um torneio importante pela frente, o presidente andiraense Afonso Alves resolveu anunciar o nome do técnico Marcelo Brás, ex-Rio Branco, para comandar a equipe morcegueira na competição nacional. O novo técnico andiraense já iniciou o planejamento e acredita que o Morcego possa à avançar a segunda fase do torneio.

