Andirá e Atlético-AC na categoria sub-17, se enfrentam nesta terça-feira de olho na vaga da Copa do Brasil

O campeão acreano sub-17 da temporada 2022 será conhecido nesta terça-feira (6). A partir das 15h, no estádio Florestão, em Rio Branco, Andirá e Atlético-AC reeditam a final do estadual da categoria do ano passado e decidem que será o representante do Acre na Copa do Brasil da categoria em 2023.

As duas equipes chegam à decisão após seis jogos disputados. Ambos estavam no grupo A na primeira fase. O Atlético-AC terminou na liderança e o Andirá foi o segundo colocado.

O Galo Carijó passou com goleada pelo Vasco-AC nas quartas de final (4 x 0) e eliminou o Plácido de Castro nas semifinais (1 x 0). A campanha até a final é de cinco vitórias e um empate, 13 gols marcados e quatro sofridos.

O Morcego goleou o Humaitá nas quartas de final (6 x 0) e superou o Rio Branco-AC nas semis (3 x 0). Até a decisão a campanha do Andirá é de quatro vitórias e duas derrotas, 18 gols marcados e três sofridos.

Os finalistas se enfrentaram na segunda rodada da fase de classificação e o Atlético-AC levou a melhor por 2 a 1. Já na decisão do estadual sub-17 da temporada passada, quem foi mais feliz foi o Morcego, que conquistou o troféu nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Andirá perdia a decisão até os 54 minutos do segundo tempo, quando conseguiu o empate e levou a final para as penalidades.

Fonte/ Jornal Opinião