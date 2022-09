Amistoso: Brasil ganha de Gana de 3×0 no penúltimo jogo antes da Copa do Mundo

Com uma defesa encaixada e um ataque eficiente, o Brasil mostrou muita qualidade no penúltimo compromisso antes do Mundial e agora enfrenta a Tunísia na terça-feira (27/9), no último teste antes de viajar para o Catar.

Tite ousou e mandou a campo o quinteto mágico no ataque, formado por Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior. E o quinteto mostrou a que veio logo no começo da partida. Aos seis minutos, Vini deixou Paquetá na boa para chutar da entrada área, mas a bola beliscou a trave e saiu. Porém, dois minutos depois, o Brasil abriu o placar: Raphinha cobrou escanteio e Marquinhos subiu mais alto que a zaga de Gana para inaugurar o marcador. A Seleção se soltou depois do gol e enfileirou chances desperdiçadas, aumentando a vantagem apenas aos 27 minutos. Após passe de Neymar, Richarlison chutou firme, cruzado, para marcar o segundo. E o Pombo decretou a goleada antes do intervalo. Neymar cobrou falta na cabeça do atacante do Tottenham, levando o Brasil com o placar elástico para o segundo tempo. Testes Como era de se esperar, Tite mexeu no time e a Seleção diminuiu um pouco o ritmo. O técnico rodou a equipe e nomes como Matheus Cunha, Rodrygo, Everton Ribeiro e Antony ganharam chances na partida. Com um ritmo mais lento, a Seleção passou a administrar a vantagem e quase não foi ameaçada pela seleção africana. Nome bastante solicitado pelos brasileiros, o atacante Pedro, do Flamengo, acabou não entrando no jogo. Fim de jogo e goleada da Seleção Brasileira. Agora, os comandados de Tite pegam a Tunísia na terça-feira no Parque dos Príncipes, em Paris, casa do PSG. Metrópoles