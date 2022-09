Amigos e familiares de Marcos Afonso prestam homenagens; ‘mundo perde um filósofo’

- Publicidade -

Amigos e familiares do ex-deputado federal Marcos Afonso, de 60 anos, militante antigo do Partido dos Trabalhadores (PT), utilizaram suas redes sociais para prestar homenagens ao companheiro de lutas e sonhos, que morreu nesta madrugada, na manhã desta sexta-feira, 16, em decorrência de um câncer em estágio avançado no pâncreas.

O candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT), publicou uma foto do amigo e o chamou de ‘revolucionário’.

“Marcos foi sempre um revolucionário, deixou um legado fantástico e muitos ensinamentos. Nos últimos tempos, o professor Marcos Afonso se dedicava a ensinar filosofia aos jovens. Lamento que nos deixe logo agora que precisamos, mais uma vez, superar tempos difíceis. Obrigado por tudo, camarada, Marcos”, disse Jorge.

O ex-governador do Estado, médico Tião Viana, também homenageou o amigo. “Está com Deus. Até, irmão Marcos Afonso. Rara expressão da inteligência. Amigo poeta e filósofo”, disse.

A ex-secretária de Turismo do Acre, cunhada de Marcos, Rachel Moreira, afirmou que “o mundo perdeu um filósofo”.

Quem também prestou suas condolências foi a deputada federal Perpétua Almeida. “Perdemos um democrata, lutador das boas causas, amante da vida, da política e da poesia. O ex-deputado federal pelo Acre, professor Marcos Afonso, deixa órfãos muitos jovens que ele iniciava nos caminhos da Filosofia”, afirmou a parlamentar.

O Partido dos Trabalhadores (PT), sigla a qual Marcos era filiado e foi eleito deputado federal, em 1998, emitiu nota de pesar.

“O Partido dos Trabalhadores do Acre está de luto. Perdemos um dos mais ilustres e brilhantes militantes. Marcos Afonso era professor, jornalista, poeta, foi vereador de Rio Branco de 1993 a 1996 e deputado federal de 1999 a 2003.

Nos últimos meses, lutava contra uma grave doença e faleceu nesta madrugada, em Fortaleza, onde residia atualmente.

Sua história de vida foi pautada pela ética e a busca por uma sociedade mais justa para todos. Acreditava na força da juventude e na educação como meio de transformação social. Seus ensinamentos e seu modo de vida, que inspiraram e inspiram a tantos militantes humanistas acreanos, serão eternizados.

Nossos sentimentos à Patrycia, sua companheira, aos seus filhos, e a todos os familiares e amigos do nosso tão querido Marcos Afonso que agora está com Deus.

Rio Branco-Acre, 16 de Setembro de 2022.

Partido dos Trabalhadores do Acre”

O Governo do Acre também emitiu nota pelo falecimento do professor Marcos Afonso.

Nota de Pesar

O Estado do Acre lamenta profundamente a morte do professor e jornalista Marcos Afonso Pontes de Souza, na madrugada desta sexta-feira, 16, em Fortaleza (CE). Vítima de um câncer agressivo, o ex-deputado federal Marcos Afonso deixa um legado de honra e trabalho como professor e como militante político no Acre.

Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares, em especial sua esposa Patrycia Coelho, e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ele agora descansa em paz.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

