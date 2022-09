Amigo salva vítima de ser morta , após marido tentar sufocar mulher com travesseiro

- Publicidade -

Uma mulher de 20 anos foi salva de ser assassinada pelo marido de 21 anos, nesse domingo (11), em Tacuru, a 416 quilômetros de Campo Grande. O autor fugiu e não foi encontrado pelos policiais.

Segundo informações, o casal teve uma discussão e o homem tentou sufocá-la com um travesseiro, mas um amigo chegou à residência por volta da 1 hora da madrugada e salvou a vítima. Em seguida, o autor fugiu.

Os policiais foram até a casa e encontraram várias garrafas esparramadas e as portas da residência abertas. A mulher foi levada para a casa de sua mãe. O autor não foi localizado.

Denuncie!!

Existem dois números para contato: 180, que garante o anonimato de quem liga, e o 190. Importante lembrar que a Central de Atendimento à Mulher (180), é um canal de atendimento telefônico, com foco no acolhimento, na orientação e no encaminhamento para os diversos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o Brasil, mas não serve para emergências.

As ligações para o número 180 podem ser feitas por telefone móvel ou fixo, particular ou público. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e feriados, já que a violência contra a mulher no Brasil é um problema sério no país.