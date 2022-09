“Amigo da onça” de Marília comprou imóveis milionários

Em abril de 2018, Gabriel comprou um lote no Jardins Atenas, em Goiânia, por R$ 390 mil, onde foi construído um sobrado residencial com área total construída de 466,80m², avaliado em um pouco mais de R$1,1 milhão. Em abril de 2021, ele deu o imóvel como garantia de um empréstimo de R$ 500 mil no Santander. Em março deste ano, a propriedade foi vendida por R$ 2,8 milhões.

Em fevereiro de 2021, Gabriel Ramalho comprou um sobrado residencial por R$2,5 milhões no Alphaville Flamboyant, em Goiânia. Ele deu o imóvel como garantia de um empréstimo de pouco mais de R$ 1,3 milhão no Santander. Em março de 2021, Gabriel comprou um lote, também no Jardins Atenas, por R$ 415 mil. Já em janeiro de 2019, Gabriel comprou uma sala comercial no Jardim Goiás, em Goiânia, por R$ 94 mil. O imóvel foi vendido em abril deste ano, por R$ 220 mil.