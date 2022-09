Americano faz salto mais difícil da história na patinação no gelo

O salto quádruplo, como diz o nome, são quatro voltar em torno de sí. Mas o axel quádruplo envolve em começar o giro de frente e depois terminar para trás. Assim, na verdade, são quatro voltas e meia que o atleta tem que dar para completar o salto. O campeão olímpico Nathan Chen, por exemplo, já deu vários giros quádruplos, mas nunca um axel.

– Quando estou treinando, é muito fácil descobrir o tempo certo do salto e tudo para que seja uma boa execução. Fazer isso na competição é uma história diferente porque você tem nervos e pressão que podem atrapalhar isso. Então eu tenho que tratá-lo como se estivesse em casa, e é muito bom – disse o jovem de 17 anos.

Em fevereiro, o japonês Yuzuru Hanyu, um dos melhores da atualidade, quase completou o salto, mas acabou tendo uma queda no fim do quarto giro, ficando muito perto do feito.