Aliados de Lula comemoram “derrapadas” de Ciro Gomes

Em busca de conquistar o voto útil dos “ciristas”, integrantes da campanha do ex-presidente Lula (PT) têm comemorado as “derrapadas” dadas por Ciro Gomes (PDT) em declarações recentes.

Na visão de estrategistas da campanha de Lula, os erros de Ciro contribuem para convencer os eleitores do pedetista a trocarem ele pelo ex-presidente já no primeiro turno das eleições ao Palácio do Planalto.

Uma das falas “comemoradas” pela campanha de Lula foi feita por Ciro numa palestra sobre economia na Federação das Indústrias do Rio (Firjan). No evento, o pedetista disse que seria difícil explicar o tema em debate “na favela”.