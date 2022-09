Alexandre Frota após Lula no Ratinho: ‘Vai ser no primeiro turno’

- Publicidade -

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) usou suas redes sociais para comentar a entrevista concedida nesta noite (22/9) pelo candidato a presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Programa do Ratinho, no SBT. O parlamentar aponta que o petista vai ganhar no primeiro turno.

“Bolsonaro bateu no teto da bolha do ódio”, comentou o tucano, que já foi um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no último pleito em 2018. Após a divulgação do levantamento realizado pelo Datafolha nesta quinta-feira (22/9), que aponta Lula à frente do candidato à reeleição, Frota debochou das medidas que o governo vem utilizando para tentar reverter a baixa popularidade e as constantes críticas às pesquisas, que apontam cenário favorável ao ex-presidente.

Tô assistindo o Ratinho Lula disse "não vou Governar,vou cuidar das pessoas" me parece que vai ser no Primeiro Turno. Bolsonaro bateu no teto da Bolha do ódio, Ciro perdeu um ponto, Simone ficou no 5 e o resto tem que procurar o que fazer, ajudar o Brasil. pic.twitter.com/O8Pmvwo7jZ — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) September 22, 2022

pic.twitter.com/19rO49p3t3 — Juan Guaidó The King of Commonwealth (@JoaoGuaidao) September 22, 2022

Estado de Minas