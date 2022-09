Alexandre ‘Alemão’ pode deixar o Internacional, que já mira substituto

- Publicidade -

No auge de seus 24 anos, o atacante Alexandre Zurawski, popularmente conhecido como Alemão, vem sendo um dos destaques desta temporada do futebol brasileiro. Contratado pelo Internacional após se destacar pelo Novo Hamburgo, o atleta vem sendo um dos grandes nomes do Colorado neste Brasileirão.

Artilheiro isolado do Colorado neste Campeonato Brasileiro com sete gols, Alemão é também o jogador com mais tentos vindo do banco de reservas na competição, sendo três no total. E, em virtude deste bom desempenho, o atleta pode não permanecer no Inter para 2023.

Inter considera vender Alemão

Segundo informações do Jorge Nicola, o Internacional está considerando vender o atacante Alexandre Alemão na próxima temporada. Isso porque, o atleta vem se valorizando cada vez mais nesta temporada, tendo ganhado um alto potencial de revenda para 2023, o qual deve ser ‘usufruido’ pela diretoria do Inter.

Ainda de acordo com a fonte, o colorado pensa no atacante Pedro Raul como substituto para Alemão no elenco de Mano Menezes. O jogador pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão e é benquisto pela comissão técnica do Inter, sendo o favorito para ‘assumir’ a posição de centroavante da equipe gaúcha.